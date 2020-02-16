«Рубин» разгромил белорусскую «Славию». Игнатьев оформил дубль

«Рубин» провел товарищеский матч против «Славии». Казанский клуб одержал победу над соперником из Белоруссии со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий Иван Игнатьев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Славия М» — «Рубин» — 0:5 (0:3)

Голы: Кварацхелия, 12 (0:1). Макаров, 35 (0:2). Игнатьев, 44 (0:3). Игнатьев, 49 (0:4). Давиташвили, 86 (0:5).

«Рубин»: Ив.А.Коновалов (Городовой, 46), Данченко (Старфельт, 46), Сантос (Абильдгор, 46), Уремович (Степанов, 83), Кварацхелия (Могилевец, 46), Зуев (Поярков, 46), Макаров (Самошников, 46), Подберезкин (Тарасов, 56), Иг.Коновалов (Закиров, 56), Давиташвили, Игнатьев (Башкиров, 56).

16 февраля.