Слуцкий после победы над «Зенитом» посетовал на кадровые проблемы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Зенитом» в 21-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1).

«У нас были очень большие кадровые проблемы в центральной зоне, Костюков впервые в жизни играл оборонительного полузащитника, Бакаев впервые играл в центре. Было тяжело и натужно, пришлось много обороняться, — сказал Слуцкий. — Особо не было возможности делать замен. Безумно благодарен игрокам, что выдержали, отработали эпизоды. Поле было тяжелое, оно и нам мешало.

Нельзя не выделить потрясающий гол Макарова и сэйв Дюпина. Это первый сэйв с пенальти за время моей работы с ним".

(Владислав Зимагулов)

Денис Макаров забил победный мяч на второй добавленной минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.