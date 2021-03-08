Что предшествовало игре рукой Кузяева? Рукой сыграл игрок «Рубина»

На 36-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (2:1) мяч дважды касался рук футболистов. В итоге арбитр Сергей Карасев посчитал, что Далер Кузяев нарушил правила, и наказал гостей 11-метровым ударом. Что же произошло в той части первого тайма?

Когда на телесекундомере высветились 35 минут и 12 секунд на половине поля «Рубина» после единоборства с соперником упал игрок казанской команды Михаил Костюков. В результате падения произошел контакт с мячом его правой руки, которой он собирался опереться на газон. Судья видел случившееся, игру останавливать не стал, через пару секунд жестом показал, что можно продолжать матч.

После этого футболисты «Рубина» сделали 12 передач, один раз мяча коснулся зенитовец, головой выбивший его из своей штрафной площади. Мяч побывал на обоих флангах. В конце концов через 42 секунды он коснулся правой руки Кузяева.

Должны ли были видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Лунев обращать внимание на случившееся на половине поля «Рубина»? Нет. Тот момент произошел задолго до того, как Кузяев сыграл рукой.

Правильно ли поступил Карасев, что не квалифицировал действия Костюкова как фол? Это его руководители могут счесть за ошибку — ему могут поставить в вину то, что он не остановил игру и не назначил штрафной удар в пользу «Зенита».

(Александр Бобров)