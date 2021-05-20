Слуцкий посетил «Вечерний Ургант», рассказал о ярком праздновании юбилея и сравнил Казань с Москвой. Видео
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем телепередачи «Вечерний Ургант». Главной темой разговора было яркое празднование 50-летия специалиста.
Слуцкий рассказал, кто поздравил его с юбилеем, а также признался, что ему нравится Казань.
«Начнем выступление с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, и очень бы хотелось дойти до группового турнира.
Казань — топ. Всех приглашаю в Казань! Лучший город. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете", — сказал Слуцкий.
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