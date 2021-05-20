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Слуцкий рассказал, как подшутил над Дзюбой

08:34
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал, как подшутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Специалист и футболист вместе отмечали 50-летие Слуцкого.

«В этом году я решил раз в жизни собрать всех друзей и знакомых. И сделать это именно так, как хотелось мне. Три кита вечера — жесткий юмор, цинизм и самоирония», — рассказал тренер.

«Дзюбе я просто сказал: «Держи руки над столом, Артем». Вот сегодня так», — пошутил Слуцкий.

Напомним, осенью 2020 года в сети появилось интимное видео с участием Дзюбы.

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