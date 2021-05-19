Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Зените» отреагировали на поступок медиков молодежной команды

22:15
Теги:

Пресс-служба чемпионов России прокомментировала действия врача «Зенита-м» Юрия Васина и массажиста Дмитрия Неклюдова, которые во время выезда в Сочи оказали экстренную помощь мальчику, самокат которого сбило такси.

Медики сине-бело-голубых вызвали скорую, взяли у водителя такси бинты и сделали перевязку, чтобы избежать большой кровопотери до прибытия неотложки, общались с пострадавшим, поддерживая его эмоциональное состояние.

— Это правда, врачи молодежного состава «Зенита» в нужный момент оказались рядом, сумели до прибытия скорой быстро среагировать и оказать необходимую помощь. Понимаем, что парня ждет операция, конечно, будем интересоваться его здоровьем — сейчас это самое главное, — сказали корреспонденту «СЭ» в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

(Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Мечтаю возглавить «Спартак». Дмитрий Комбаров — о Тедеско, Промесе, Зареме Салиховой и ФНЛ
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске
Массовая драка с участием более 30 человек произошла в Москве
Молния ударила в крест Исаакиевского собора в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд