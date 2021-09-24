Агент рассказал, что «Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе у «Спартака»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал о том, где мог оказаться экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.

«Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним. «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано. Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола», — приводит слова Прудникова Sport24.

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. С апреля 2021-го 28-летний грузин выступает за «Динамо» из Тбилиси.