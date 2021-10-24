Радимов отреагировал на судейство матча «Уфа» — «Рубин»: «Свистели бы сразу из комнаты ВАР»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в Twitter высказался о матче 12-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Рубин» (1:1).
«Уфа» — «Рубин»... столько раз смотреть Видеоповторы... играли бы сразу без судьи и свистели из комнаты ВАР", — написал тренер.
«Рубин» после 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Уфа» располагается на предпоследнем месте.
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