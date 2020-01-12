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Слуцкий начал работу в «Рубине» с победы. Пока только по поеданию треугольников

11:48
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий побывал в гостях в программе на «Ак Барс ТВ». Там ему предложили принять участие в конкурсе на поедание татарских треугольников на скорость. Слуцкий принял вызов и смог победить ведущего программы.

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