Слуцкий начал работу в «Рубине» с победы. Пока только по поеданию треугольников

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий побывал в гостях в программе на «Ак Барс ТВ». Там ему предложили принять участие в конкурсе на поедание татарских треугольников на скорость. Слуцкий принял вызов и смог победить ведущего программы.

Баттл по поеданию треугольников ???

Победу одержал Леонид Викторович! ?? pic.twitter.com/scFPwZtexl — «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020