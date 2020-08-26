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Славен Билич заявил, что хочет видеть Влашича в «Вест Бромвиче»

04:21
Славен Билич. Фото expressandstar.com/
Славен Билич. Фото expressandstar.com/
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Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич сказал, что хочет видеть в команде полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

«Я хотел бы заполучить его, — цитирует Билича Express & Star, — Мы говорили о нем. Я и мои помощники были бы очень счастливы, если мы смогли купить его. Но, конечно, в Москве захотят получить за него серьезные деньги. «Зенит» много предложил за него, «Наполи» тоже. Если вы спрашиваете меня, каких игроков я хочу пригласить, то я отвечу, что молодых и современных, как Влашич».

22-летний хорват в текущем сезоне провел два матча за ЦСКА и забил два мяча. «Вест Бромвич» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в премьер-лигу.

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