Экс-игрок «Динамо» Сметанин считает, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» повысит имидж российского футбола

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин прокомментировал «СЭ» ситуацию с возможным переходом полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Смешно слышать, когда трансфер Захаряна называют провалом. Считаю, что переход Захаряна в испанский клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов, это важный сигнал для всех российских футболистов, что за нашим чемпионатом следят несмотря на происходящие в мире события. Он повысит имидж всего российского футбола и послужит стимулом для молодых ребят ещё усерднее работать.

Динамовцы — молодцы, удовлетворили амбиции своего игрока и, главное, заработали очень хорошую сумму, которую теперь надо грамотно потратить, чтобы найти Арсену замену. Надеюсь, у них это получится, а за успехами Арсена в Европе теперь будем все вместе следить. Удачи ему", — сказал Сметанин «СЭ».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.