«Скучаю по тебе». Промес ответил «Спартаку», вспомнившему его хет-трик в ворота «Анжи»

«Спартак» в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик с хет-триком экс-нападающего команды Квинси Промеса в ворота «Анжи» в 2018 году. Голландец ответил в комментариях.

— Я скучаю по тебе", — написал Промес, поставив эмодзи с сердечком.

— Не за что, бро, — пошутил экс-полузащитник москвичей Софьян Ханни.

Футболист стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба — он забил 66 голов и отдал 33 голевых передачи в 135 матчах. С 1 июля 2019 года Промес стал выступать за «Аякс».