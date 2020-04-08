«Скучаю по тебе». Промес ответил «Спартаку», вспомнившему его хет-трик в ворота «Анжи»
20:52
«Спартак» в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик с хет-триком экс-нападающего команды Квинси Промеса в ворота «Анжи» в 2018 году. Голландец ответил в комментариях.
— Я скучаю по тебе", — написал Промес, поставив эмодзи с сердечком.
— Не за что, бро, — пошутил экс-полузащитник москвичей Софьян Ханни.
Футболист стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба — он забил 66 голов и отдал 33 голевых передачи в 135 матчах. С 1 июля 2019 года Промес стал выступать за «Аякс».