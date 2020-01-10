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Скопинцев провел первую тренировку за «Динамо»

17:29
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Новичок «Динамо» защитник Дмитрий Скопинцев провел первую тренировку в составе бело-голубых, информирует пресс-служба клуба. За команду он будет выступать под 21-м номером.

Контракт рассчитан на 4,5 года.

Напомним, что 22-летний защитник — выпускник динамовской академии, в которой занимался под руководством нынешнего главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова. Также выступал за «Зенит», немецкий «Лейпциг», австрийский «Лиферинг», «Ростов» и «Балтику», а последний год провел в «Краснодаре» (17 матчей, 2 гола).

По данным «СЭ», переход Скопинцева обошелся «Динамо» в 4,4 миллиона евро. За такую же сумму год назад «быки» купили футболиста у «Ростова».

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