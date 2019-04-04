Сколько будет стоить использование ВАР? Ответ главы проекта

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин прокомментировал информацию "СЭ" о том, что использование системы будет стоит чуть меньше 600 млн рублей.

– Сейчас есть бюджет на организацию и проведение матчей с использованием ВАР, выделенный на семь месяцев, – сказал Калошин. – В него входят не только технические аспекты, но еще и подготовка и исследование стадионов для дальнейшего применения. Сумму бюджета я назвать не могу.

В СМИ обсуждали, что организация использования системы видеопомощи судьям в первом сезоне будет стоить 600 миллионов рублей. Могу сказать, что она меньше и включает в себя создание централизованной ВАР-комнаты. Кроме того, это сумма с учетом всех налогов. (Андрей Михайлов)

Леонид Калошин: "ВАР в следующем сезоне РПЛ? Ситуация в подвешенном состоянии"