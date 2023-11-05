Синицын поделился мнением о лидерской гонке РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын порассуждал о лидерской гонке в РПЛ между быками и «Зенитом».

«Останется ли «Краснодар» лидером чемпионата до перерыва? Это будет решаться в Питере в матче с «Зенитом». Сойдутся две команды и между собой решат. Либо они увеличат отрыв, либо потеряют лидерство. Очная встреча все расставит по своим местам. «Зенит» потихоньку возвращается к кондициям прошлого сезона? Тяжело судить, не сказать, что они с какой-то легкостью набирают очки. Лидеров нет, и поэтому не так просто даются очки. Команда вверху турнирной таблицы, но говорить о том, что они возвращаются к прошлогоднему своему состоянию, наверное, тяжело, потому что исполнителей таких сейчас в команде нет. Крепкая и боевая команда с высоким мастерством», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место (29 очков). До зимней паузы в РПЛ пройдут еще 4 тура.