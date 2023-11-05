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Сегодня, 18:46

Гурцкая считает, что Джикия чувствует недоверие

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался по поводу защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Очень люблю Георгия. Может быть, случались какие-то косяки в матчах, но, возможно, он чувствует недоверие. Такого игрока тренеру надо держать как сторонника, футболист много сделал для команды. Если бы Абаскаль шел на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки — судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-gurtskaya-dzhikiya-vozmozhno-chuvstvuet-nedoverie/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
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 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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