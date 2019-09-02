Силвестр Игбун: «Понравилось, что «Динамо» собирается бороться за еврокубки»

Новичок «Динамо» Силвестр Игбун поделился эмоциями от перехода в московский клуб. «Динамо» арендовало 28-летнего нападающего у «Уфы» с последующим правом выкупа.

- С самого первого мгновения почувствовал себя в «Динамо» как дома. Меня отлично приняли, проявили большую заинтересованность. Рад оказаться здесь. Постараюсь проявить себя с наилучшей стороны, — цитирует игрока официальный сайт москвичей.

«Динамо» — клуб с богатой историей и славными традициями. Стать частью такого коллектива — большое счастье. Мне уже рассказали о целях, стоящих перед командой в предстоящем сезоне. Понравилось, что «Динамо» собирается бороться за еврокубки. Хочу написать здесь свою историю.

Для меня есть только одна цель — забитые мячи в ворота соперника. Когда выхожу на поле, думаю только о победе. Знаю, что в «Динамо» сложился прекрасный коллектив. Это крайне важно. В одиночку в футболе сложно добиться результата. Когда есть единая команда, можно покорить любые вершины.

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