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Силкин заявил о желании сменить Шварца в «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сергей Силкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил «Спорту День За Днем», что готов сменить Сандро Шварца в московском клубе. Сообщалось, что немец может возглавить «Герту».

— На «Динамо» сильно повлияет уход Шварца?

— Конечно. Он практически создал новую команду, и футболисты привыкают к тренеру. С точки зрения результата, когда постоянно меняется тренер, то толку никогда никого не будет.

— А вы готовы вернуться в «Динамо»?

— Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал.

Он заявил, что, если ему поступит предложение от бело-голубых он его примет.

43-летний немецкий специалист тренирует российскую команду с октября 2020 года. В текущем сезоне «Динамо» идет вторым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Как ранее стало известно «СЭ», «Динамо» обсудит будущее Шварца по окончании сезона.

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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