Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал возможный уход Шварца критичным для «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию издания Kicker об интересе берлинской «Герты» к тренеру «Динамо» Сандро Шварцу.

«Если у него будет предложение от «Герты», думаю, он уйдет. Иностранные тренеры все-таки хотят играть в еврокубках, быть на виду. А наш чемпионат закрыли, сроки никто не знает. Останутся только специалисты без предложений. Уход Шварца будет для «Динамо» критичным, он многое в клубе сделал. Там виден его тренерский почерк — прессинг, быстрые вертикальные атаки, организованны футбол. «Динамо» без него будет сложно, мы помним, как команда со многими тренерами кувыркались. Будет обидо», — сказал Наумов «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», «Динамо» обсудит будущее Шварца по окончании сезона.