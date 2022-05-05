28-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен Дню Победы

Все матчи 28-го тура Тинькофф РПЛ, которые будут сыграны 6-8 мая, будут посвящены Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, игры начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Также минута молчания будет объявлена на играх 26-го тура М-Лиги, которые состоятся 5 и 6 мая.

Акция приурочена к празднованию Дня Победы — 9 мая в России отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной Войны.