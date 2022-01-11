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Смородская — о Смолове в «Динамо»: «Правильный выбор. От «Локомотива» нечего ждать»

20:18
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась впечатлением от предстоящего перехода нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Выбор Федора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У железнодорожников не намечается никаких позитивных изменений. Гиздоль мне совершенно не нравится, как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли», — сказала Смородская «СЭ».

Экс-президент «Локомотива» также поделилась мнением о том, насколько сложно будет встроить Смолова в систему московского «Динамо».

«Это вопрос тренеру. Я думаю, Шварц знает, что делает, раз пригласил Смолова. Это коллегиальное решение. Шварц работает прекрасно. Где было «Динамо» два года назад, и где оно сейчас», — добавила Смородская.

Ранее, 11 января, в официальном Telegram-канале «Динамо» появилось видео с анонсом трансфера форварда Федора Смолова. Российский футболист в текущем сезоне играл за «Локомотив», провел 22 матча за команду и забил 7 голов.

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Микеле Антонов все материалы автора

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