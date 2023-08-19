Силкин считает, что в «Динамо» у Карраскаля останутся те же проблемы, что и в ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в московский клуб.

«Если у игрока проблемы есть, то они и останутся. Мы уже проходили это с нашими игроками. Карраскаль мне нравится. Он техничный, неплохой игрок. Но сам факт его прихода говорит о том, что команда должна под него подстраиваться, играть на него. А в «Динамо» очень много перспективных игроков. Я не знаю, сработаются они или нет. Очень трудно говорить об этом, потому что неизвестно, кто начнет капризничать, кто нормально это воспримет. И молодежь «Динамо», она уже второй год там, они обрастают амбициями, им чего-то хочется. Но при всех делах они пока что не так прогрессируют, как они начали. Но когда они играют слаженно, то похоже на игру», — сказал Силкин «СЭ».

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.