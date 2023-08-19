ЦСКА ожидает прибытия Давилы к игре с «Оренбургом»

В ЦСКА ожидают, что нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила прибудет в расположение команды к матчу 6-го тура РПЛ с «Оренбургом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, ЦСКА может включить чилийского нападающего в заявку на эту игру. Отмечается, что московский клуб планирует и дальше вести трансферную компанию.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Леон» три матча и отдал одну результативную передачу.