Деменко оценил шансы «Краснодара» на титул
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул.
«О чемпионстве говорить пока рановато. Просто это первый год, когда «Краснодар» на старте взял все свои очки. Но чемпионат длинный, и для «Краснодара» сейчас очень важна скамейка. У «Спартака» и «Зенита» есть резерв, причем «Зенит» еще явно не закончил работу в трансферное окно. И «Краснодару» очень важно сейчас провести работу, потому что в случае потери Сперцяна или Кордобы у него будут проблемы. Мы видели, какой он без них. Нужна конкуренция. Но команда сейчас действительно взяла все очки, и поэтому ей будет где-то попроще», — цитирует Деменко «Газета.Ru».
После четырех туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 19 августа «быки» сыграют с «Локомотивом». Начало матча — в 19.30 по московскому времению
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0