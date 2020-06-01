Силкин назвал трансфер Ташаева в «Спартак» ошибкой

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Александре Ташаеве. На правах аренды он выступал за «Рубин».

— Ташаев дружит с Зобниным и вслед за ним прошел по маршруту из «Динамо» в «Спартак», — цитируют Силкина «Известия». — Александр хотел выступать на международной арене. Но я изначально считал, что этот трансфер — ошибка. В «Динамо» Ташаев хорошо играл. Был тренер, который ему доверял и всегда ставил в состав. Затем игрок поменял команду, пришлось доказывать все заново, но ничего уже не получилось. В аренде в «Рубине» тоже не пошло. Шанс на перезапуск карьеры всегда есть, но Ташаеву придется начать с нуля. Сейчас ему, наверное, нужно будет найти новую команду, в которой он будет играть, а не сидеть в запасе.