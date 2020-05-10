Сигурдссон рассказал об истории жеста, которым он отмечает забитые голы

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о своем фирменном жесте, которым он отмечает голы.

— У этого празднования забавная история, — признался Сигурдссон в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — Первый раз я сделал это, когда забил «Крыльям» в прошлом году. В этот же день мой друг выпустился из школы. Его инициалы Н.Н. Жест обозначает именно их. Я сделал это для своего лучшего друга.