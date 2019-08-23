Сигурдссон пока не может тренироваться, Ефремов улетит на операцию в Германию

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России против «Ахмата», сообщает официальный сайт красно-синих.

В работе с общей группой не принимал участия полузащитник Арнор Сигурдссон — пока он находится под наблюдением медицинского штаба. Другой полузащитник, Дмитрий Ефремов в начале сентября отправится в Германию, где ему будет проведена артроскопия коленного сустава по поводу травмы, полученной в игре со «Спартаком».

Напомним, что Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена.