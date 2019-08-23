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Сигурдссон пока не может тренироваться, Ефремов улетит на операцию в Германию

16:23
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ЦСКА продолжает подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России против «Ахмата», сообщает официальный сайт красно-синих.

В работе с общей группой не принимал участия полузащитник Арнор Сигурдссон — пока он находится под наблюдением медицинского штаба. Другой полузащитник, Дмитрий Ефремов в начале сентября отправится в Германию, где ему будет проведена артроскопия коленного сустава по поводу травмы, полученной в игре со «Спартаком».

Напомним, что Ефремов получил травму медиальной и передней крестообразной связки правого колена.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-gotovyatsya-k-igre-s-akhmatom/

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