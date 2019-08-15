Шюррле рассказал, что его больше всего поразило в Москве

Новичок «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что в Москве его больше всего поразили размеры города. 28-летний чемпион мира-2014 перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» этим летом, провел на данный момент 4 матча и отметился 1 голом.

— Когда я улетал из Берлина, там было +35. Здесь всего +15, — сказал Шюррле в передаче Евгения Савина «КраСава». — Но все нормально, мне не нужно слишком много солнца.

— Что вас поразило больше всего в Москве?

— Все просто огромное. Но город очень красивый.

— Вы когда-нибудь в своей жизни добирались до базы полтора часа?

— Да, в Лондоне. База была где-то в часе езды от города, если не больше. Но у «Челси» самая крутая база. 35 полей, и все команды занимаются там, начиная с самых маленьких.