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Шюррле помещен на карантин, «Спартак» будет следить за его восстановлением

20:03
Андре Шюррле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о ситуации с нападающим команды Андре Шюррле, который восстанавливается после травмы.

— Да, Шюррле получил контактное повреждение. Травма во время матча, сказал Бутовский в программе «19:22!» на Youtube-канале красно-белых. — При более углубленном обследовании травма оказалась несколько более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии местные врачи. Было принято решение, что он будет проходить реабилитацию в Германии. Но динамика (восстановления. — Прим. «СЭ») несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре в ближайшее время вернется в расположение команды. Как требуют предписания всех служб, он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием. По окончании карантина он будет в расположении команды.

29-летний немец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 207 518 человек. Умерших — 8 248, выздоровевших — 82 104. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PYjCdO1xb3Y&feature=emb_title

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