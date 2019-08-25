Шюррле почти забил со штрафного. Реакция Кононова бесценна. Видео
20:37
На 64-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» нападающий красно-белых Андре Шюррле опасно пробил со штрафного удара.
Мяч пролетел рядом с девяткой и задел сетку с внешней стороны ворот. Многим показалось, что был гол. В частности, вся скамейка «Спартака» радостно вскочила на ноги, в том числе главный тренер Олег Кононов. Однако радость быстро сменилась разочарованием, когда стало ясно, что гола не было.
#КрыльяСпартак Кононов со скамейкой «Спартака» поспешили отметить гол Шюррле pic.twitter.com/ezCfHnSP10— СЭ Спартак (@spartak_se) August 25, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи