Шюррле назвал своего лучшего друга за футбольную карьеру

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал,что его лучшим другом в футбольной карьере стал нападающий «Боруссии» и сборной Германии Марио Гетце.

— Кто в футбольной карьере стал тебе лучшим другом?

— Марио Гетце, он вообще один из моих лучших друзей. Мы вместе ездим семьями в отпуск и все такое.

— Финал чемпионата мира, ты отдаешь передачу, и Марио забивает. Ты что-то ему долго говорил после гола, помнишь, что именно?

— Мы тогда вместе тренировались, впахивали, знали, что наш момент еще придет. И я ему сказал что-то в духе: «Все окупилось, это того стоило». Но точнее я уже не вспомню, слишком много эмоций тогда было. Такой момент, конечно, вершина любой карьеры.