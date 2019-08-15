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Шюррле назвал своего лучшего друга за футбольную карьеру

15 августа 2019, 12:25
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал,что его лучшим другом в футбольной карьере стал нападающий «Боруссии» и сборной Германии Марио Гетце.

— Кто в футбольной карьере стал тебе лучшим другом?

— Марио Гетце, он вообще один из моих лучших друзей. Мы вместе ездим семьями в отпуск и все такое.

— Финал чемпионата мира, ты отдаешь передачу, и Марио забивает. Ты что-то ему долго говорил после гола, помнишь, что именно?

— Мы тогда вместе тренировались, впахивали, знали, что наш момент еще придет. И я ему сказал что-то в духе: «Все окупилось, это того стоило». Но точнее я уже не вспомню, слишком много эмоций тогда было. Такой момент, конечно, вершина любой карьеры.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=9Z3ibv2iCKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HUByWujbXO39pp2gIKNPTJ1CcgY2S_-mdDGicG2dhlwXXqwXoX3y-u7Y

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