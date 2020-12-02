Шюррле и Гетце инвестируют в производство медицинской марихуаны

Бывший нападающий «Спартака» Андре Шюррле и полузащитник ПСВ Марио Гетце планируют совместный бизнес-проект, сообщает Bild.

По данным источника, чемпионы мира 2014 года инвестируют в компанию Sanity Group. Это набирающий популярность немецкий стартап по производству медицинской марихуаны. Представители компании подтвердили участие футболистов в проекте.

Отмечается, что у Sanity Group есть и другие известные инвесторы. В частности, это еще один бывший немецкий футболист Деннис Аого и американский рэпер will.i.am из группы The Black Eyed Peas.

Андре Шюррле завершил карьеру в 29 лет. «Спартак» был его последним клубом. Также он играл за «Майнц», «Байер», «Челси», «Вольфсбург», дортмундскую «Боруссию» и «Фулхэм». Чемпион мира, бронзовый призер двух чемпионатов Европы в составе сборной Германии, чемпион Англии в составе «Челси», победитель Кубка Германии с «Вольфсбургом» и «Боруссией».