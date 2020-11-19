Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Жду очень эмоциональную игру. Это мое первое дерби со «Спартаком» в России. Я много слышал в последнее время о том, насколько оно важное для «Динамо».

— Что нового вы узнали о сопернике?

— Последние десять дней мы очень тщательно анализировали соперника. Они в последнее время действовали по схеме 3-5-2, но используют ее гибко. Знаем, что игроки линии атаки высокого класса, создают много опасных моментов. Крал также опасен: цементирует центр поля, хорош как с мячом, так и без мяча. Два ближайших дня вместе с вернувшимися игроками сборных будем готовиться к игре. (Константин Алексеев)

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).