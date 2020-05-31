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Шуточные призы для игроков «Уфы». Проигравшие в состязании получают леденцы

18:46
Вадим Евсеев (слева). Фото Instagram
Вадим Евсеев (слева). Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состязании «городок», которое выполняют игроки команды на сборе. Для победителей специалист заготовил приз — банки с энергетическим напитком. Проигравшие же получают леденцы на палочке.

«Есть игра городки. А есть городок, — написал Евсеев в Instagram. — 8 «станций» для игроков, на которых надо показать работу с мячом. Игра на точность. Играли сегодня в 3 круга, в каждом круге те самые 8 «станций». Вратари отдельно, в своем турнире. Полевые игроки отдельно.

У голкиперов сегодня не было равных Чернову. У полевых игроков такая тройка лучших: Емельянов, Никитин, Алиев. Медали еще вручать рано, но без призов победители не остались".

Есть игра городки. А есть городок. 8 «станций» для игроков, на которых надо показать работу с мячом. Игра на точность. Играли сегодня в 3 круга, в каждом круге те самые 8 «станций». Вратари отдельно, в своём турнире. Полевые игроки отдельно. У голкиперов сегодня не было равных Чернову? У полевых игроков такая тройка лучших: Емельянов, Никитин, Алиев. Медали ещё вручать рано, но без призов победители не остались ? #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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