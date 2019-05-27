22:47 | Футбол — РПЛ

Шунин рассказал, как выходил на поле обновленного стадиона "Динамо" с 6-летним сыном

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин на своей странице в Инстаграме рассказал, как выходил на поле в матче 30-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:3) со своим 6-летним сыном. Эта встреча стала первой для бело-голубых на обновленном стадионе "Динамо".

– Тема с нетерпением ждал этот матч, даже приготовил вратарские перчатки, чтобы выйти на поле. Перед игрой спросил: "Пап, а можно мне капитанскую повязку как у тебя?" После матча я подарил ее сыну. Довольный, он сразу надел на плечо. Пока Артемий не понимает, что значит быть капитаном великой команды. Придет время, и я все ему расскажу) С возвращением домой, динамовцы! – написал Шунин.​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тёма с нетерпением ждал этот матч, даже приготовил вратарские перчатки, чтобы выйти на поле. Перед игрой спросил: «Пап, а можно мне капитанскую повязку как у тебя?» После матча я подарил её сыну. Довольный, он сразу надел на плечо. Пока Артемий не понимает, что значит быть капитаном великой команды. Придёт время, и я всё ему расскажу) С возвращением домой, динамовцы! ⚪🔵 #АнтонШунин #ДинамоМосква #ТвоякоманДа #ДинамоДома

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)

 

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