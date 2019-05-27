Шунин рассказал, как выходил на поле обновленного стадиона "Динамо" с 6-летним сыном

Вратарь "Динамо" Антон Шунин на своей странице в Инстаграме рассказал, как выходил на поле в матче 30-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:3) со своим 6-летним сыном. Эта встреча стала первой для бело-голубых на обновленном стадионе "Динамо".

– Тема с нетерпением ждал этот матч, даже приготовил вратарские перчатки, чтобы выйти на поле. Перед игрой спросил: "Пап, а можно мне капитанскую повязку как у тебя?" После матча я подарил ее сыну. Довольный, он сразу надел на плечо. Пока Артемий не понимает, что значит быть капитаном великой команды. Придет время, и я все ему расскажу) С возвращением домой, динамовцы! – написал Шунин.​