Шунин признан лучшим игроком месяца в «Динамо» в четвертый раз за год
14:40
Капитан «Динамо» Антон Шунин стал лучшим футболистом команды в декабре, сообщает клубная пресс-служба.
За голкипера проголосовало 42% болельщиков. Отметим, 33-летний футболист в четвертый раз в этом году признается лучшим игроком месяца.
В декабре Шунин пропустил пять голов в трех матчах чемпионата.
После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
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