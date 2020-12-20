Шунин признан лучшим игроком месяца в «Динамо» в четвертый раз за год

Капитан «Динамо» Антон Шунин стал лучшим футболистом команды в декабре, сообщает клубная пресс-служба.

За голкипера проголосовало 42% болельщиков. Отметим, 33-летний футболист в четвертый раз в этом году признается лучшим игроком месяца.

В декабре Шунин пропустил пять голов в трех матчах чемпионата.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.