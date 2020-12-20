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Шунин признан лучшим игроком месяца в «Динамо» в четвертый раз за год

14:40
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Капитан «Динамо» Антон Шунин стал лучшим футболистом команды в декабре, сообщает клубная пресс-служба.

За голкипера проголосовало 42% болельщиков. Отметим, 33-летний футболист в четвертый раз в этом году признается лучшим игроком месяца.

В декабре Шунин пропустил пять голов в трех матчах чемпионата.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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