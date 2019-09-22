Игроки «Динамо» Кирилл Панченко, Антон Шунин и Игорь Лещук после поражения от «Сочи» (2:3) пообщались с недовольными фанатами бело-голубых.

Панченко: — Мы все понимаем, завтра давайте пообщаемся. После тренировки?

Фанаты: — Кирилл, позови других игроков. Что происходит?

Панченко: — Приезжайте завтра на тренировку.

Фанаты: — Кирилл, возьми микрофон.

Микрофон берет Антон Шунин.

Шунин: — Мужики, сейчас нет смысла говорить на эмоциях. Давайте встретимся и спокойно поговорим. Обсудим все вопросы, но не сейчас.

Фанат: — Антох, ты посмотри на место в таблице. Вопрос один...

Шунин: — Вы думаете, мы не понимаем? Мы все находимся в этой ситуации. Давайте будем все вместе в этой ситуации, одним целым. Сейчас тяжелый момент, его нужно пережить всем достойно.

Фанаты: — Да мы сколько лет уже вместе...

Шунин: — Такая ситуация сейчас... Давайте выправлять вместе. Команда строится. Вы видите, новые игроки приходят. Все будет! Не нужно поливать нас грязью, оскорблять. Вы лучше этим команде не сделаете.

Фанаты: -Вместе? А говоришь только ты за команду, где другие?

Шунин: — Мы говорим и выступаем за всю команду. И мы не ушли, мы здесь с вами, ребят. Если есть эмоции, давайте не на эмоциях пообщаетесь

Фанаты: — Вы за тренера играете или нет? Или Хохлов не управляет командой? Что происходит, парни?

Слово берет Лещук.

Лещук: — Ребят, мы все играем не только за тренера, но и за вас, и за «Динамо». Все хотят выиграть. Мы с Антоном Шуниным — воспитанники «Динамо». Мы бьемся, стараемся. Я не знаю, что у нас не получается, но мы бьемся

Фанат: — Парни, не в обиду. Вы второй год стараетесь... Вы что делаете?

Шунин: — Ребят, здесь нет безразличных.

Фанат: — А почему ты один говоришь? Где остальная команда?

Шунин: — Да я говорю за всю команду. Если есть вопросы, давайте встретимся после игры и спокойно все обсудим.

Фанат: — Да все понятно...

Панченко: — Вы знаете, у меня такое чувство... Мы единое целое. Мы играем для вас. Понимаю, какая сейчас ситуация... Но не надо нарушать традицию! Мы великий клуб. Надо кричать заряды, всегда! И мы будем чувствовать поддержку.

Шунин: — Спасибо, поддерживайте нас дальше!

Фанаты: «Ди-на-мо», «Ди-на-мо». (Ярослав Сусов)