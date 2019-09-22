Шунин — фанатам «Динамо»: «Не нужно нас поливать грязью. Все будет»
Игроки «Динамо» Кирилл Панченко, Антон Шунин и Игорь Лещук после поражения от «Сочи» (2:3) пообщались с недовольными фанатами бело-голубых.
Панченко: — Мы все понимаем, завтра давайте пообщаемся. После тренировки?
Фанаты: — Кирилл, позови других игроков. Что происходит?
Панченко: — Приезжайте завтра на тренировку.
Фанаты: — Кирилл, возьми микрофон.
Микрофон берет Антон Шунин.
Шунин: — Мужики, сейчас нет смысла говорить на эмоциях. Давайте встретимся и спокойно поговорим. Обсудим все вопросы, но не сейчас.
Фанат: — Антох, ты посмотри на место в таблице. Вопрос один...
Шунин: — Вы думаете, мы не понимаем? Мы все находимся в этой ситуации. Давайте будем все вместе в этой ситуации, одним целым. Сейчас тяжелый момент, его нужно пережить всем достойно.
Фанаты: — Да мы сколько лет уже вместе...
Шунин: — Такая ситуация сейчас... Давайте выправлять вместе. Команда строится. Вы видите, новые игроки приходят. Все будет! Не нужно поливать нас грязью, оскорблять. Вы лучше этим команде не сделаете.
Фанаты: -Вместе? А говоришь только ты за команду, где другие?
Шунин: — Мы говорим и выступаем за всю команду. И мы не ушли, мы здесь с вами, ребят. Если есть эмоции, давайте не на эмоциях пообщаетесь
Фанаты: — Вы за тренера играете или нет? Или Хохлов не управляет командой? Что происходит, парни?
Слово берет Лещук.
Лещук: — Ребят, мы все играем не только за тренера, но и за вас, и за «Динамо». Все хотят выиграть. Мы с Антоном Шуниным — воспитанники «Динамо». Мы бьемся, стараемся. Я не знаю, что у нас не получается, но мы бьемся
Фанат: — Парни, не в обиду. Вы второй год стараетесь... Вы что делаете?
Шунин: — Ребят, здесь нет безразличных.
Фанат: — А почему ты один говоришь? Где остальная команда?
Шунин: — Да я говорю за всю команду. Если есть вопросы, давайте встретимся после игры и спокойно все обсудим.
Фанат: — Да все понятно...
Панченко: — Вы знаете, у меня такое чувство... Мы единое целое. Мы играем для вас. Понимаю, какая сейчас ситуация... Но не надо нарушать традицию! Мы великий клуб. Надо кричать заряды, всегда! И мы будем чувствовать поддержку.
Шунин: — Спасибо, поддерживайте нас дальше!
Фанаты: «Ди-на-мо», «Ди-на-мо». (Ярослав Сусов)