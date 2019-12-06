Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин поделился с «СЭ» мнением о заявлении объединения фанатов «Спартака» «Фратрия», в котором оно призывает всех зрителей покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

— Я думаю, что фанатское движение в этом плане едино и проявит солидарность в вопросе, который касается всех, — говорит Шпрыгин. — Люди устали от постоянного давления по отношению к болельщицкой субкультуре. Когда-то эта вещь должна была выплеснуться. Как я понимаю, события прошлых выходных в Санкт-Петербурге стали последней каплей, фанаты начали организовывать акции с целью привлечь какое-то внимание. Я вот уже три года не могу вернуть ордена и медали моего деда, которые у меня забрали после обыска в сентябре 2016 года. Теперь мне говорят, что их потеряли и не могут найти. Подобное продолжается уже не первый год, события в Петербурге стали последней каплей. Насколько я понимаю, болельщики других клубов активно обсуждают акцию, предложенную «Фратрией» и поддержат, кто как сможет. Я и сам считаю, что давно уже пора обратить внимание на ситуацию.

— Может ли акция с уходом с трибун после 30-й минуты исправить ситуацию?

— В первую очередь, это привлечет внимание к проблеме. Надеюсь, что люди по ту сторону, которые принимают решения, поймут, к чему все привело. В любом случае, мы живем в правовом государстве и фанаты действуют в конституционном поле, защищая свои права и интересы. На данный момент конституцию нашего государства никто не менял. (Иван Торопцев)

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура