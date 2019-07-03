Шомуродов вывел "Ростов" вперед в матче с ЦСКА

Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов на десятой минуте открыл счет в игре Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. Счет матча - 1:0 в пользу "Ростова".
🔥 Элдор Шомуродов забивает первый мяч в сегодняшней игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 июля 2019 г.
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