19:16 | Футбол — РПЛ

Шомуродов вывел "Ростов" вперед в матче с ЦСКА

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Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов на десятой минуте открыл счет в игре Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. Счет матча - 1:0 в пользу "Ростова".

 

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ЦСКА - Ростов

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1558922/

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