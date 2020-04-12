Шомуродов планирует догнать Дзюбу в бомбардирской гонке

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов заявил, что хочет помочь команде занять высокое место в чемпионате России в текущем сезоне.

24-летний футболист из Узбекистана также отметил, что планирует догнать форварда «Зенита» Артему Дзюбу в бомбардирской гонке.

У 31-летнего Дзюбы — 13 голов, у Шомуродова — 11 забитых мячей.

— Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личных — хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России, — сказал Шомуродов в интервью пресс-службе желто-синих. — Считаю, что шансы на это у меня сохраняются.

— То есть еще реально достать Дзюбу в бомбардирской гонке?

— Ну, конечно.