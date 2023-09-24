Шишкарев после матча «Спартак» — «Динамо» заявил, что команды РПЛ деградируют

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев после матча «Спартак» — «Динамо» (1:0) заявил, что российские команды деградируют.

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Конечно, уровень и той, и другой команды очень низкий. Хорошо, что «Спартак» победил, но могли и пропустить. Хотелось бы общего уровня выше», — цитирует Шишкарева РИА «Новости Спорт».

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.

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