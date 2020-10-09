Известный футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы Евгения Чернова, рассказал, почему игрок в свое время не перешел в «Динамо».

— В свое время Чернов мог оказаться в «Динамо». Что помешало?

— Для меня это до сих пор загадка. Вроде все были «за» — и Дмитрий Хохлов, главный тренер, и Роман Широков, спортивный директор, и Юрий Белкин, гендир. Но за неделю до закрытия трансферного окна клуб внезапно свернул переговоры.

— Как было обставлено?

— Звоню Широкову: «Николаич, ну что?» — «Саня, мы же с тобой обо всем договорились...» — «Да, но кое-что надо подшлифовать» — «Хорошо. Я наберу». И пропал.

— Хоть какая-то версия у вас есть?

— Думаю, повлияла внутренняя борьба в клубе.

— Имеете в виду конфликт Хохлова и Широкова?

— Да. На каком-то этапе людям стало просто не до Чернова, каждый решал свои задачи. (Александр Кружков)

Полная версия интервью с Маньяковым — здесь