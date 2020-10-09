«Широков сказал: «Я наберу». И пропал». Агент Чернова — о сорвавшемся переходе в «Динамо»
Известный футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы Евгения Чернова, рассказал, почему игрок в свое время не перешел в «Динамо».
— В свое время Чернов мог оказаться в «Динамо». Что помешало?
— Для меня это до сих пор загадка. Вроде все были «за» — и Дмитрий Хохлов, главный тренер, и Роман Широков, спортивный директор, и Юрий Белкин, гендир. Но за неделю до закрытия трансферного окна клуб внезапно свернул переговоры.
— Как было обставлено?
— Звоню Широкову: «Николаич, ну что?» — «Саня, мы же с тобой обо всем договорились...» — «Да, но кое-что надо подшлифовать» — «Хорошо. Я наберу». И пропал.
— Хоть какая-то версия у вас есть?
— Думаю, повлияла внутренняя борьба в клубе.
— Имеете в виду конфликт Хохлова и Широкова?
— Да. На каком-то этапе людям стало просто не до Чернова, каждый решал свои задачи. (Александр Кружков)