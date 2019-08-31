Широков считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-спортивный директор «Динамо «Роман Широков в интервью «СЭ» назвал фаворита матча 8-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

— Как по мне, то фаворит «Зенит».

— Почему?

— У него более выстроенная и более качественная игра.

— Почему тогда «Зенит» в большинстве не обыграл «Ахмат» и уступил «Уфе»?

— Ничего — бывает. Возникают временные трудности. Я бы не сказал, что «Зенит» в этих матчах играл плохо. Просто не забивал. Надо было реализовывать свои моменты. Наверное, шансов было не очень много, но по три-четыре момента они имели — и с «Ахматом», и с «Уфой». Не забили, не выиграли.

Опять же, я не могу утверждать, что «Зенит» смотрелся плохо. Нет, на своем уровне. Возможно, было небольшое проседание — но несущественное. Теперь на носу дерби. Это совсем другие эмоции. Тот же «Спартак» сразу забудет, что вылетел от «Браги». Когда команды выйдут на поле и трибуны заревут, сразу появится другой настрой у игроков обеих команд. Все прекрасно понимают, какое значение имеет предстоящая встреча.

Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? «Туну» забил? Там и я неплохо сыграю»