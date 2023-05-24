Семенов: «Из других команд очень много легионеров уехало, поэтому сейчас некого бояться»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, за счет чего его команда показывает такие результаты этой весной.

«Сейчас чемпионат более-менее выровнялся. А у нас в клубе в принципе собрался очень неплохой коллектив. Из других команд очень много легионеров уехало. Поэтому сейчас некого бояться. Так что, в принципе, можем и выше еще подняться. Но мы туда не смотрим: просто идем от игры к игре. В таблице сейчас тяжело что-то увидеть и предугадать. Но хотим быть как можно выше», — цитируют «Известия» Семенова.

Ахмат" после 28 туров занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 49 очков.