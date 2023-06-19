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Широков — о регрессе РПЛ: «Уехали все легионеры, которые здесь и не нужны были»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался на тему регресса РПЛ.

«Вопрос, касающийся регресса нашей лиги. Наверное, да, но не из-за того, что уехали легионеры. Уехало все говно, которое здесь и не нужно было. На их местах стали играть наши ребята, — кто-то прогрессирует медленно, кто-то чуть быстрее. Есть момент — почему они не столь ярко себя проявляют? На мой взгляд, потому, что в образовании, при формировании личности футболиста в академиях все сводится к тому, чтобы побеждали команды и, по большому счету, ярких личностей больше интегрируют в командные взаимодействия, чтобы они подчиняли своим амбиции командным», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Экс-полузащитник добавил, что в чемпионате России достаточно талантливых футболистов, которые имеют хороший потенциал роста. Среди них он отметил Сперцяна, Захаряна, Тюкавина, Глушенкова и Пиняева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-o-regresse-rpl-uehali-vse-kotory-e-zdes-i-ne-nuzhny-by-li/
Роман Широков
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4
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5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
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7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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