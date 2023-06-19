Стала известна сумма, которую ЦСКА заплатил за выкуп Мойзеса из «Интернасьонала»

ЦСКА заплатил 1,5 миллиона евро за выкуп защитника бразильского «Интернасьонала» Мойзеса, сообщает Globo Esporte.

Об активации опции выкупа объявила пресс-служба ЦСКА. Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Мойзес выступал за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел за красно-синих 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.