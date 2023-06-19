Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал седьмой иск к московскому клубу

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов направил иск в Басманный суд города Москвы к московскому футбольному клубу.

«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак». Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», — приводит ТАСС слова Завьяловой.

Газизов работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся на аналогичную должность в «Уфу». В июне 54-летний специалист подал в отставку с поста гендиректора екатеринбургского клуба.

Ранее появилась информация о том, что Газизов ведет переговоры с махачкалинским «Динамо».