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Сегодня, 13:20

Семак объяснил, почему Ренан не поехал в молодежную сборную Бразилии

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что клуб отправил письмо в Бразильскую конфедерацию футбола с просьбой не отпускать защитника Роберта Ренана в сборную Бразилии (U-20).

— Накануне стало известно, что Ренан все-таки не поедет в молодежную сборную Бразилии на апрельский сбор. Это решение клуба или игрока?

— Я так понимаю, клуб отправил письмо с просьбой оставить его у нас в связи с тем, что чемпионат в разгаре. Надеемся на сотрудничество со сборной и на то, что решим вопрос положительно. Сам игрок понимает, насколько важно ему сейчас быть с нами. Есть определенное понимание и у тренерского штаба сборной. Не думаю, что с этим будут какие-то сложности. Но пока вопрос в проработке, скажем так.

Изначально защитник «Зенита» был вызван на сбор, который пройдет с 15 по 27 апреля. Если бы сине-бело-голубые отпустили Ренана, то он пропустил бы несколько матчей «Зенита».

Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
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3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
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