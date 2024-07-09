«Оренбург» продолжает переговоры по трансферу иранского форварда Сахархизана

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о переговорах по трансферу нападающего «Гол Гохара» Саида Сахархизана.

«Подписание Саида вероятно. Продолжаются ли переговоры? Идут определенные процессы», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Сахархизан выступает за «Гол Гохар» с июля 2023 года. В составе команды форвард провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.