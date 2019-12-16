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Шаронов официально покинул «Рубин». Клуб не побеждал с ним с 5 октября

13:41
Роман Щаронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Щаронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рубин» объявил о расторжении контракта с тренером Романом Шароновым, сообщается на официальном сайте клуба.

Вместе с Шароновым казанский клуб покидает его тренерский штаб.

Шаронов возглавил казанцев летом 2019 года. После 19 туров «Рубин» с 19-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз «Рубин» побеждал 5 октября 2019 года в матче против «Тамбова» (2:1). Серия команды без побед составляет семь матчей.

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/roman-sharonov-pokidaet-post-trenera-rubina

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